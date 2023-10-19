Псковские циркачи стали победителями всероссийского фестиваля
Псковичи стали победителями Всероссийского фестиваля любительских цирковых коллективов «Звёздная россыпь» в Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.
В командном зачёте Псковский цирк под руководством Ирины Михайловой стал лауреатом III степени.
За номер «Ярмарка» псковские акробаты удостоены звания лауреата I степени.
Егор Табунщиков с номером «Чарли Чаплин» завоевал звание лауреата I степени, Полина Михеева и Александр Куминов с номером «Мистер и миссис Смит» стали лауреатами II степени, Полина Михеева также получила звание лауреата II степени за сольное выступление с номером «Дивергент», Александр Куминов, Павел Андреев и Злата Куминова с номером «Кукла» удостоены звания лауреатов III степени.
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