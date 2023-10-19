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Общество

В Пскове чествуют лучших аграриев региона

Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялось на площадке спортивно-развлекательного центра «Простория» в Пскове сегодня, 19 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Лучших работников агропромышленного комплекса чествовали в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

С профессиональным праздником аграриев поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сельское хозяйство в Псковской области – это перспективная отрасль с трудолюбивыми людьми, которые добиваются высоких результатов. В части сельского хозяйства результаты впечатляют. За пять лет введено в оборот более 40 тысяч гектаров земли, объем производимой продукции вырос на 46%. За этими цифрами стоит ваш колоссальный труд и амбиции. Вы преодолеваете все трудности: от погоды до экономики, показываете устойчивый и динамичный рост. Правительство региона внимательно относится к отрасли сельского хозяйства. Оказывает и будет оказывать поддержку», – подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что более 600 млн рублей получили псковские фермеры в виде грантов. А благодаря страусиным, улиточным фермам, авторским сырам Псковская область все больше набирает популярность. Об этом свидетельствует тот факт, что все больше псковских продуктов закрепляется в магазинах, на прилавках городов страны.

«Вы сохраняете традиции, совершенствуете работу, осваиваете новые технологии, стремитесь быть лучшими во всем. Благодарю за ваш труд, терпение и выдержку. Низкий поклон ветеранам», – сказал губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников также вручил лучшим работникам агропромышленного комплекса федеральные, ведомственные и региональные награды.

Глава Пскова Борис Елкин в свою очередь подчеркнул, что Псков – город туристический, поэтому это отличная площадка, чтобы похвастаться своими достижениями перед другими городами.

«Сельское хозяйство занимает в регионе одно из главных, если не главное место в экономике, поэтому ценность вашего труда невозможно переоценить», – отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

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