Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 120 предупреждений о несоответствии вывесок дизайн-коду вручили в Псковском районе

Работа по исполнению дизайн-кода продолжается в Псковском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Более 120 предупреждений о несоответствии вывесок дизайн-коду вручили собственникам в Псковском районе. Фото здесь и далее: из соцсети главы Псковского района Натальи Фёдоровой

Администрация района ведёт работу по приведению самовольно размещенных вывесок в соответствие с требованиями дизайн-кода. Проработаны главные направления: вывески на зданиях и домах, расположенные в крупных населённых пунктах.

Всем собственникам зданий и помещений, на которых размещены такие конструкции, вручены предупреждения о добровольном приведении их в соответствие с требованиями.

На данный момент согласовано 58 вывесок и вручено 122 предупреждения. До конца октября собственникам необходимо привести все вывески в соответствие. ​

Глава района также подчеркнула, что согласно законодательству информационные вывески организаций должны соответствовать определённому стандарту и самим собственникам необходимо позаботиться о его соблюдении.

Напомним, что в 2022 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разработан и принят дизайн-код Пскова, который включает правила размещения вывесок, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. В конце мая депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, дополнив раздел о правилах размещения вывесок пунктом об ответственности за неприведение объекта в соответствие с дизайн-кодом в установленные сроки.

В мае 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кода в регионе. Он подчеркнул, что внедрение дизайн-кода будет включено в KPI глав городских и районных администраций. Главный дедлайн по дорожной карте – 1 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 октября 2023

Второклассник из Псковской области отдал свои сбережения в поддержку военнослужащих в зоне СВО
19 октября 2023

Дороги в двух районах Псковской области перекроют для тренировок по ралли
19 октября 2023

Псковских школьников приглашают обучаться математике на платформе «Школково»
19 октября 2023

Жители Псковской области смогут сократить расходы на связь на 50%
19 октября 2023

Наталья Мельникова: Мемориальная доска – знак исторической памяти
19 октября 2023

Медвежата Фасолинка и Горошинка возвращаются в Псковскую область
19 октября 2023

Новый обитатель появился в псковском приюте для аистов
19 октября 2023

Более 120 предупреждений о несоответствии вывесок дизайн-коду вручили в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...