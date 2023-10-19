Более 120 предупреждений о несоответствии вывесок дизайн-коду вручили в Псковском районе

15:23, 19 октября 2023, ПАИ

Работа по исполнению дизайн-кода продолжается в Псковском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Администрация района ведёт работу по приведению самовольно размещенных вывесок в соответствие с требованиями дизайн-кода. Проработаны главные направления: вывески на зданиях и домах, расположенные в крупных населённых пунктах.

Всем собственникам зданий и помещений, на которых размещены такие конструкции, вручены предупреждения о добровольном приведении их в соответствие с требованиями.

На данный момент согласовано 58 вывесок и вручено 122 предупреждения. До конца октября собственникам необходимо привести все вывески в соответствие. ​

Глава района также подчеркнула, что согласно законодательству информационные вывески организаций должны соответствовать определённому стандарту и самим собственникам необходимо позаботиться о его соблюдении.

Напомним, что в 2022 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разработан и принят дизайн-код Пскова, который включает правила размещения вывесок, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. В конце мая депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, дополнив раздел о правилах размещения вывесок пунктом об ответственности за неприведение объекта в соответствие с дизайн-кодом в установленные сроки.

В мае 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кода в регионе. Он подчеркнул, что внедрение дизайн-кода будет включено в KPI глав городских и районных администраций. Главный дедлайн по дорожной карте – 1 сентября.