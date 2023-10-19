Дороги в двух районах Псковской области перекроют для тренировок по ралли

17:02, 19 октября 2023, ПАИ

Движение транспорта временно ограничат в Пустошкинском и Опочецком районах в связи с проведением тренировочных сборов по авторалли, которые пройдут с 21 по 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Временное прекращение движения транспорта введут на некоторых участках автомобильных дорог регионального значения:

– 21 октября с 10:00 до 18:00 на дороге Кудка – Норкино – Камено (от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района);

– 21 октября с 10:00 до 18:00 на дороге Норкино – Глубокое (от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района);

– 22 октября с 10:00 до 18:00 на дороге Пожни – Шалахово – Столпово (от деревни Тимоново до деревни Колпино и от деревни Колпино до деревни Пожни Пустошкинского района).

Отметим, временное прекращение движения обеспечивает Федерация автомобильного спорта Псковской области.