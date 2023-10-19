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Общество

Строительство Центра культурного развития продолжается в Острове

Еженедельный контрольный выезд на площадку строительства Центра культурного развития в Острове осуществил глава Островского района Дмитрий Быстров, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

В настоящий момент производится зашивка потолка, ведётся монтаж силовых и слаботочных сетей, монтируется система водоснабжения и отопления, система наружной канализации, ведутся отделочные работы (шпатлёвка, укладка плитки), написал глава района.

Параллельно подрядчик производит монтаж вентилируемого фасада, идут работы по благоустройству, отметил Дмитрий Быстров.

По его словам, из-за сложностей с поставкой строительных материалов в августе допущено отставание от графика, которое подрядчик устраняет на производстве отделочных работ. «Со своей стороны делаем всё возможное, чтобы строительство было завершено в положенный срок», – заключил Дмитрий Быстров.

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