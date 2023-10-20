Первоначальный облик вернут церкви XV века в Пскове

14:39, 20 октября 2023, ПАИ

Ремонтно-реставрационные работы начинаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря, сообщает пресс-служба АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. Планируется демонтаж одного из поздних приделов корпуса. Церкви вернут первоначальный облик. Будут проведены кровельные работы», – отметили специалисты.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403-1404 годы. В конце XVII века церковь перестроена и освящена в 1713 году. В 1968 году Стефановская церковь была передана Псковскому музею-заповеднику, а в 1994 году возвращена Псковской епархии.