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Общество

Первоначальный облик вернут церкви XV века в Пскове

Ремонтно-реставрационные работы начинаются в Стефановской церкви Мирожского монастыря, сообщает пресс-служба АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Первоначальный облик вернут церкви XV века в Пскове. Фото: Telegram-канал «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. Планируется демонтаж одного из поздних приделов корпуса. Церкви вернут первоначальный облик. Будут проведены кровельные работы», – отметили специалисты.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403-1404 годы. В конце XVII века церковь перестроена и освящена в 1713 году. В 1968 году Стефановская церковь была передана Псковскому музею-заповеднику, а в 1994 году возвращена Псковской епархии.

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