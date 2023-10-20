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Общество

Почти 2,2 тысячи узлов учёта газа промышленных потребителей проверили псковские газовики

Проверку 2 195 узлов учёта газа промышленных потребителей и 113 узлов учёта газораспределительных станций Псковской области выполнили метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» с января по сентябрь 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Почти 2,2 тысячи узлов учёта газа промышленных потребителей проверили псковские газовики. Фото: ПАИ

По итогам проверок выявлено 15 нарушений в учёте природного газа, произведены доначисления за использование более 90 тысяч кубометров природного газа.

Для работы новых котельных принято в эксплуатацию 33 узла учёта газа и выдано 114 проектов по учёту газа перспективным потребителям.

«Проверки метрологами узлов учёта газа потребителей позволяют вовремя выявлять случаи недостоверного учёта и несанкционированного отбора газа», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

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