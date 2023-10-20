Спектакль Псковского театра драмы «Лягушки» получил восемь номинаций на премию «Золотая маска»

15:12, 20 октября 2023, ПАИ

20 октября Российская национальная театральная премия «Золотая маска» объявила номинантов сезона 2022/2023. По решению экспертного совета спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Лягушки» выдвинут на соискание высшей театральной награды страны в восьми номинациях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль Псковского театра драмы «Лягушки» выдвинут на соискание премии в номинациях:

– «Лучший спектакль в драме. Большая форма»;

– «Лучшая работа режиссера» – Никита Кобелев;

– «Лучшая женская роль» – Линда Ахметзянова;

– «Лучшая мужская роль» – Сергей Скобелев;

– «Лучшая мужская роль второго плана» – Денис Кугай;

– «Лучшая работа художника» – Нана Абдрашитова;

– «Лучшая работа художника по костюмам» – Нана Абдрашитова;

– «Лучшая работа художника по свету» – Игорь Фомин.

Спектакль «Лягушки» по роману современного китайского автора, нобелевского лауреата Мо Яня выпустил в Псковском театре драмы в апреле 2023 года режиссер Никита Кобелев. Инсценировку романа создал арт-директор театра Андрей Пронин. Над сценографией и костюмами работала Нана Абдрашитова, над световым оформлением спектакля – художник по свету Игорь Фомин, видеохудожник – Илья Старилов, хореограф – Илона Гончар.

Действие романа «Лягушки», как и большинства произведений Мо Яня, происходит в уезде Гаоми провинции Шаньдун на протяжении более чем пятидесяти лет – с 1950-х до начала XXI века. Необычайно одаренная акушерка Вань Синь становится беспощадным борцом за ограничение рождаемости.

Главные роли в спектакле «Лягушки» исполняют лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» актриса Линда Ахметзянова (Вань Синь) и актер Сергей Скобелев (Кэдоу). В спектакле также заняты: заслуженные артисты РФ Виктор Яковлев и Галина Шукшанова, артисты Наталья Петрова, Александра Кашина, Денис Кугай, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Анна Шуваева и другие.

В октябре спектакль открыл ХХХIII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге – один из самых авторитетных театральных форумов Европы.

Псковский академический театр драмы в четвертый раз оказывается в числе номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска». В 2019 году спектакль «Река Потудань» получил шесть номинаций, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии по пяти позициям и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), в 2023 году при семи номинациях на премию спектакля «Морфий» театр одержал победу в двух: лауреатами «Золотой маски» стали Наталья Петрова («Лучшая женская роль второго плана») и Александр Стройло, Антон Федоров («Лучшая работа художника по костюмам»). Восемь – рекордное для Псковского театра драмы количество номинаций на «Золотую маску».

Победителей Национальной театральной премии «Золотая маска» – 2024 объявят на официальной церемонии вручения премии в Москве весной 2024 года после того, как все конкурсанты еще раз представят спектакль членам жюри фестиваля.