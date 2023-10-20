О болезнях сердца поговорили на «Серебряном дожде». Главное

16:36, 20 октября 2023, ПАИ

Главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области, врач-кардиолог Псковской областной больницы Наталия Шкурина стала гостьей программы «Анамнез» на «Серебряном дожде».

Главное:

2/3 пациентов кардиолога в регионе страдают артериальной гипертензией. Гипертензия на втором месте по заболеваемости после ишемической болезни сердца.

Если хотя бы дважды в неделю давление выше 140/80, можно говорить о хроническом течении болезни.

Если у человека в анамнезе присутствует наследственный фактор по сердечно-сосудистым заболеваниям, то следить за давлением надо с детства.

Инфаркты и инсульты в 25-30 лет перестали быть редкостью. Лучший подарок на 40-летие – тонометр. Анализы крови на холестерин и сахар должны быть регулярными.

Правильные препараты при гипертензии может и долен подобрать участковый терапевт. Назначенные препараты при гипертензии принимаются пожизненно.

Повышенное давление – не всегда повод для звонка в «скорую», а метеозависимость существует.

Наше сердце любит сезонные овощи, нежирное мясо, умеренную физическую нагрузку, ходьбу и плавание.