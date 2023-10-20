О болезнях сердца поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области, врач-кардиолог Псковской областной больницы Наталия Шкурина стала гостьей программы «Анамнез» на «Серебряном дожде».
Главное:
2/3 пациентов кардиолога в регионе страдают артериальной гипертензией. Гипертензия на втором месте по заболеваемости после ишемической болезни сердца.
Если хотя бы дважды в неделю давление выше 140/80, можно говорить о хроническом течении болезни.
Если у человека в анамнезе присутствует наследственный фактор по сердечно-сосудистым заболеваниям, то следить за давлением надо с детства.
Инфаркты и инсульты в 25-30 лет перестали быть редкостью. Лучший подарок на 40-летие – тонометр. Анализы крови на холестерин и сахар должны быть регулярными.
Правильные препараты при гипертензии может и долен подобрать участковый терапевт. Назначенные препараты при гипертензии принимаются пожизненно.
Повышенное давление – не всегда повод для звонка в «скорую», а метеозависимость существует.
Наше сердце любит сезонные овощи, нежирное мясо, умеренную физическую нагрузку, ходьбу и плавание.
Подвиг погибших псковичей – защитников Отечества предлагают увековечить памятной датой