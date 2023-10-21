В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда

10:30, 21 октября 2023, ПАИ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в средствах массовой информации и информировать граждан о негативных последствиях потребления данных продуктов. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает агентство «Прайм».

«Призываю запретить рекламу фастфуда в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления фастфуда и популярных сладких газированных напитков для человека», – подчеркнул Султан Хамзаев.

Он напомнил, что о данной инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает её самой действенной мерой решения проблемы ожирения, которая остро стоит в стране.