В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда
Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в средствах массовой информации и информировать граждан о негативных последствиях потребления данных продуктов. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает агентство «Прайм».
«Призываю запретить рекламу фастфуда в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления фастфуда и популярных сладких газированных напитков для человека», – подчеркнул Султан Хамзаев.
Он напомнил, что о данной инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает её самой действенной мерой решения проблемы ожирения, которая остро стоит в стране.
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