Единые правила запрета на шум дома введут в России

07:09, 23 октября 2023, ПАИ

Доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму сегодня, 23 октября. Он предполагает введение единых правил, которые в настоящее время отсутствуют, в частности, запрет на шум с 23:00 до 7:00, пишут «Известия».

Документ также определяет единое время для шумных строительных работ – с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Изменения коснутся и соблюдения самого закона – жильцы получат право выбирать на собраниях ответственного, который сможет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы.

Также законодатели предлагают штрафы для нарушителей: за совершенное впервые правонарушение – от 500 до 2 тысяч рублей для граждан; от 5 тысяч до 10 тысяч – для должностных лиц; от 20 тысяч до 50 тысяч – для юридических лиц.