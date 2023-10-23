Специалисты выяснили, на что обращают внимание псковичи при выборе работы

11:25, 23 октября 2023, ПАИ

У псковичей отзывы о работодателе занимают второе место среди факторов, которые влияют на принятие решения об отклике на вакансию. На первом месте – зарплаты, социальные выплаты и премии, сообщили ПАИ в пресс-службе hh.ru СЗФО.

В топ-5 факторов входят задачи и проекты (73 %, средний балл – 4,1), гибкие условия труда (68 %, средний балл – 3,9), местоположение (67 %, средний балл – 3,9).

Доля тех, на кого влияют отзывы, на данный момент составляет 79 %. В целом по Псковской области читают отзывы о компаниях, прежде чем откликнуться на вакансию или принять предложение о работе, 94 % опрошенных местных жителей, из них 60 % – всегда, 34 % – иногда.

Более того, 37 % заявили о случаях, когда ответы на отзывы меняли мнение о работодателе, даже если отзыв был негативным. Наибольшая доля среди представителей управления персоналом (54 %), транспорта, логистики (53 %) и научной сферы (52 %).

Причём на женщин, судя по итогам исследования, отзывы влияют больше, чем на мужчин (82 % и 75 % соответственно). Говоря про профкатегории, отзывы влияют больше на представителей сферы продаж и розничной торговли (86 %).

На вопрос про места, где жители Псковской области ищут отзывы, распределение ответов было следующим образом: через поисковик – 80 %, на сервисах по поиску работы – 70 %, через действующих сотрудников – 15 %, через чаты Telegram-каналов – 15 %, другое – 4 % (чёрные списки, соцсети, личные связи, знакомые).

Чуть более трети местных жителей оставляют отзывы о работодателе: 2 % – только негативные, 7 % – только позитивные, 32 % – и позитивные, и негативные. Наибольшая доля среди представителей производства (48 %) и управления персоналом (45 %).