Спасатели нашли заблудившегося в себежском лесу мужчину

10:45, 23 октября 2023, ПАИ

Спасатели нашли мужчину, потерявшегося в себежском лесу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Мужчина потерялся в лесу вблизи деревни Глухарево Себежского района 20 октября.

К его поискам была подключена пожарно-спасательная часть № 32 управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях.

На звуки пожарного автомобиля потерявшийся мужчина вышел к спасателям.