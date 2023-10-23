Спасатели нашли заблудившегося в себежском лесу мужчину
Спасатели нашли мужчину, потерявшегося в себежском лесу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Мужчина потерялся в лесу вблизи деревни Глухарево Себежского района 20 октября.
К его поискам была подключена пожарно-спасательная часть № 32 управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях.
На звуки пожарного автомобиля потерявшийся мужчина вышел к спасателям.
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