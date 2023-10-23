Первую группу путешествующих по соцзаказу школьников приняли в Пушкинском заповеднике

12:42, 23 октября 2023, ПАИ

Первую группу школьников, путешествующих по Псковскому региону по программе государственного социального заказа в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», приняли в Пушкинском заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Сорок подростков полюбовались золотой осенью, поднялись к некрополю Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре, побывали в мемориальной усадьбе «Михайловское» и в музейном комплексе «Пушкинская деревня».

В музее отметили, что в ближайшее время здесь ждут ещё две школьные группы.

Программа социального заказа для детей и их родителей бесплатна. Она финансируется из средств бюджета Псковской области и включает в себя расходы на транспортное обслуживание, экскурсионные программы, входные билеты, питание (завтраки, обеды, ужины) и проживание в гостинице.