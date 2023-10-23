Первую группу путешествующих по соцзаказу школьников приняли в Пушкинском заповеднике
Первую группу школьников, путешествующих по Псковскому региону по программе государственного социального заказа в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», приняли в Пушкинском заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.
Сорок подростков полюбовались золотой осенью, поднялись к некрополю Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре, побывали в мемориальной усадьбе «Михайловское» и в музейном комплексе «Пушкинская деревня».
В музее отметили, что в ближайшее время здесь ждут ещё две школьные группы.
Программа социального заказа для детей и их родителей бесплатна. Она финансируется из средств бюджета Псковской области и включает в себя расходы на транспортное обслуживание, экскурсионные программы, входные билеты, питание (завтраки, обеды, ужины) и проживание в гостинице.
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