Под влиянием рекламы псковичи чаще всего покупают продукты, косметику, технику и одежду – опрос

13:08, 23 октября 2023, ПАИ

Под влиянием рекламы псковичи чаще всего покупают продукты, косметику, технику и одежду, сообщается в опросе SuperJob.

Под влиянием рекламы псковичи приобретают в основном продукты (8 %). В топ-3 также вошли косметика, парфюмерия и средства по уходу (6 %), бытовая, аудио- и видеотехника, одежда и обувь (по 5 %). 3 % респондентов реклама стимулировала к покупке электроники, по 2 % — к покупке сладостей и лекарств. По 1 % под влиянием рекламы покупают товары для детей, безалкогольные напитки и бытовую химию. Среди других товаров и услуг — обучающие курсы, игры, книги, кухонные принадлежности, товары для домашних животных, спортивный инвентарь, мебель, канцтовары, автозапчасти.



Женщины под влиянием рекламы чаще всего покупают косметику, парфюмерию, средства по уходу и одежду и обувь. Мужчины — продукты питания и гаджеты.



56 % горожан не связывают покупки с влиянием рекламы.



Вспоминая впечатлившие их рекламные ролики, большинство говорило о социальной рекламе (5 %). Для 2 % самая запоминающаяся — веселая и смешная реклама. Говоря о конкретных брендах, наибольшее впечатление на горожан произвела реклама мороженого «Чистая линия», банка «Империал», Coca-Cola, сервисов Яндекса и СБЕРа, МММ, Mercedes, МТС, Ozon и Pepsi (по 1 %). 60 % респондентов испытывают к рекламе только раздражение.