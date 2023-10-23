Анастасия Иванова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

13:11, 23 октября 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 23 октября, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. На этот раз в гостях у ведущих – руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

Насколько активно и успешно развивается сейчас псковское предпринимательство? Какие вопросы волнуют псковский бизнес больше всего и можно ли их разрешить? Реально ли развить своё дело, пользуясь мерами господдержки? Как в Пскове обучают предпринимателей основам ведения бизнеса и какой это даёт эффект? И каков он – портрет современного псковского предпринимателя?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».