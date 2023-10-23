Сотрудников казначейства наградили в Пскове

15:07, 23 октября 2023, ПАИ

Региональные награды получили лучшие сотрудники управления Федерального казначейства по Псковской области. Торжественная церемония прошла в рамках расширенного заседания коллегии регионального УФК, посвященного 30-летию со дня образования областного ведомства и 100-летию со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Руководитель областного УФК Дмитрий Губин напомнил об основных исторических вехах управления и поблагодарил коллектив за проделанную работу. К важному этапу развития казначейства руководитель управления отнес переход с 2021 года на систему казначейских платежей, который превратил казначейство в большую транзакционную систему – некую «фабрику платежей». В настоящее время порядка 40 тысяч операций областное управление проводит ежедневно и обслуживает более 1,1 тысячи клиентов, каждому из которых открываются и ведутся лицевые счета. В общей сложности в управлении более 3,1 тысячи таких лицевых счетов.

От имени губернатора Михаила Ведерникова коллектив ведомства поздравил его заместитель Игорь Шатурный.

«Финансовая система – это кровеносная система большого организма экономики нашей страны, в частности Псковской области. Мы прекрасно понимаем, что как мы с вами сработаем, так и будут реализованы все проекты на территории области, чтобы здесь создавалась лучшая и комфортная среда проживания. В правительстве Псковской области мы уверены, что совместными усилиями справимся с теми задачами, которые перед нами ставит президент, Правительство Российской Федерации и губернатор», – подчеркнул Игорь Шатурный и вручил две почётных грамоты и два благодарственных письма правительства Псковской области.

Кроме того, на расширенном заседании коллегии регионального правления Федерального казначейства были вручены награды от Псковского областного Собрания депутатов, администрации Пскова и других ведомств.