Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда откроют в Дедовичах в начале 2024 года

17:47, 23 октября 2023, ПАИ

Филиал санкт-петербургского Музея обороны и блокады Ленинграда откроется в Дедовичах в начале 2024 года. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своём Telegram-канале.

В настоящее время проходят монтажные работы выставочного оборудования, чтобы подготовить учреждение к открытию.

По словам Ольги Тимофеевой, открытие филиала санкт-петербургского Музея обороны и блокады Ленинграда стало возможным благодаря взаимодействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Это яркий пример сотрудничества между регионами, направленного на сохранение и популяризацию исторического наследия нашей страны. Музей обороны и блокады Ленинграда – это не только коллекция уникальных экспонатов. Здесь каждый посетитель сможет узнать о героической обороне Ленинграда, о трудностях и стойкости жителей, о главных событиях блокадного времени», – подчеркнула председатель профильного комитета.

Кроме того, Ольга Тимофеева выразила особые слова благодарности председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдору Болтину и руководителю Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елене Лезик.