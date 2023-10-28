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40% псковичей хотят занять место начальника

40 % псковичей готовы занять место своих руководителей, выяснила служба исследований hh.ru.

Причём 22 % из них заявили, что справились бы с задачами руководителя лучше него. Ещё 18 % в целом готовы перейти на топ-менеджерскую должность, но у них нет особого желания. Наиболее амбициозными оказались средний менеджмент – 47 % из них готовы претендовать на должность своего непосредственного руководителя прямо сейчас. На втором месте – работники сферы продаж (41 %), на третьем – производственники и инженеры (27 %).

С другой стороны, наименее заинтересованы в карьерном росте работники строительной сферы (48 % отрицательных ответов), административный персонал (45 %) и производственники (42 %). Представители этих сфер чаще других заявляли, что у них недостаточно опыта и знаний для карьерного роста. А вот работники сферы науки и образования (29 %), транспорта и логистики (28 %) и маркетологи (24 %) чаще других отвечали, что у них вообще нет стремления стать руководителем.

Также псковичи высказались на тему, считают ли они своих руководителей ценными для компании. Утвердительно ответили и положительную оценку работе своего руководства дали 49 % опрошенных. Интересно, что ещё 15 % (каждый шестой опрошенный в регионе) заявили, что их руководитель хоть и ценный сотрудник, но его действия негативно сказываются на бизнесе. 16 % считают, что действия руководства ведут компанию к кризису. 9 % уверены, что их начальник занимает должность незаслуженно. 8 % считают, что руководство может с лёгкостью заменить кто-то другой.

Больше других верят в своё руководство производственники (50 %) и айтишники (47 %). Считают, что начальник сведёт бизнес в могилу, чаще других работники финансовой сферы (16 %).

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