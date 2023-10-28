Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи смогут проверить свою финансовую грамотность на всероссийском онлайн-зачёте

Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности пройдёт с 1 по 21 ноября. Все желающие смогут проверить уровень своих знаний и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников. Успешно справившиеся с зачётом получат сертификат. Об этом ПАИ сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Фото предоставили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

В 2022 году количество участников онлайн-зачёта в Псковской области выросло почти в два раза и составило 3,5 тысячи человек. Успешно сдали личный зачёт с одной или нескольких попыток 89 % псковичей.

Для каждого участника предусмотрен подходящий уровень сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый – для тех, кто готов к сложным вопросам и уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. Пройти зачёт можно индивидуально или всей семьёй.

Для школьников средних и старших классов 3 ноября впервые будет проведён олимпиадный зачёт. Участники, прошедшие его успешно, смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Высшей школы экономики по профилю «Финансовая грамотность».

Для детей младшего школьного возраста разработаны интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с основными понятиями финансовой грамотности.

Организаторы мероприятия – Банк России и Агентство стратегических инициатив. Регистрация и подробности – на сайте проекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 октября 2023

Волонтёры из Бежаниц приняли участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»
28 октября 2023

120-летие со дня основания отметила Пустошкинская средняя школа
27 октября 2023

Коммунальщики в Пскове перестаивают работу из-за изменившихся погодных условий
27 октября 2023

Членов УИК Бежаницкого района наградили в честь 30-летия избирательной системы РФ 
27 октября 2023

Хирурги Псковской областной больницы извлекли осколок из голени 44-летнего пациента
27 октября 2023

Коллектив детского сада № 20 в Пскове поздравили с 55-летним юбилеем учреждения
27 октября 2023

Режим работы псковской Госавтоинспекции изменится в связи с предстоящими праздниками
27 октября 2023

Руководитель Центра олимпиадного движения назначен в ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...