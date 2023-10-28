Псковичи смогут проверить свою финансовую грамотность на всероссийском онлайн-зачёте

10:52, 26 октября 2023, ПАИ

Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности пройдёт с 1 по 21 ноября. Все желающие смогут проверить уровень своих знаний и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников. Успешно справившиеся с зачётом получат сертификат. Об этом ПАИ сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

В 2022 году количество участников онлайн-зачёта в Псковской области выросло почти в два раза и составило 3,5 тысячи человек. Успешно сдали личный зачёт с одной или нескольких попыток 89 % псковичей.

Для каждого участника предусмотрен подходящий уровень сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый – для тех, кто готов к сложным вопросам и уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. Пройти зачёт можно индивидуально или всей семьёй.

Для школьников средних и старших классов 3 ноября впервые будет проведён олимпиадный зачёт. Участники, прошедшие его успешно, смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Высшей школы экономики по профилю «Финансовая грамотность».

Для детей младшего школьного возраста разработаны интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с основными понятиями финансовой грамотности.

Организаторы мероприятия – Банк России и Агентство стратегических инициатив. Регистрация и подробности – на сайте проекта.