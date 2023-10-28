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Газовики просят псковичей впускать специалистов в квартиры для проверки газового оборудования

Газовики просят псковичей впускать специалистов в квартиры и дома для проверки газового оборудования. Главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ отметила, что жители региона не всегда открывают двери газовикам.

Фото: ПАИ

«Лучший способ защиты от внештатных ситуаций с газовым оборудованием – профилактика, которая заключается в регулярном обслуживании газового оборудования. Практически все пользователи оборудования на природном газе имеют договоры на техобслуживание, но доступ к нему газовиков не обеспечивают, а в этой ситуации очень важна как раз личная сознательность людей, ответственность перед собой и семьями», – отметила Ирина Александрова.

Техобслуживание газового оборудования проводится ежегодно, вне зависимости от того, новое оно или уже какое-то время находилось в использовании, напомнила главный инженер.

По словам специалиста, залог хорошей работы оборудования – правильная эксплуатация и содержание вентиляционных каналов. «Важно прочищать дымоходы в домах, следить за исправностью вентканалов. Если говорить о многоквартирных домах, здесь также надо обращать внимание на исправность дымовых и вентканалов. Эти проверки проводят специализированные организации, которые приглашают управляющие компании», – уточнила Ирина Александрова.

В заключение спикер напомнила, что пользоваться газовым оборудованием запрещено, если ощущается запах газа, кроме того, в таком помещении нельзя включать и выключать свет, чиркать спичками. «Нужно перекрыть газовые краны и срочно позвонить в аварийную службу: 04 – со стационарного телефона или 104 – с мобильного. Ни в коем случае нельзя самостоятельно начинать ремонт», – предупредила Ирина Александрова.

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