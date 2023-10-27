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Политика

Увеличить штраф за движение грузовиков по дорогам в весеннюю распутицу предложили региональные депутаты

Предложение об ужесточении мер административной ответственности для водителей грузовиков, нарушающих сезонные дорожные ограничения, обсудили депутаты законодательных органов Северо-Запада на 64-й конференции ПАСЗР в Сыктывкаре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Увеличить штраф за движение грузовиков по дорогам в весеннюю распутицу предложили региональные депутаты. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ежегодно в весенний период на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения устанавливается ограничение на движение грузового транспорта массой свыше 3,5 тонны. Эта мера необходима, чтобы в условиях большой амплитуды суточных температур и значительного количества осадков снизить нагрузку на дорожное полотно и предотвратить его разрушение. Однако для всех регионов типична ситуация, когда водители большегрузов пытаются обойти запрет и не соблюдают установленные ограничения.

По оценке специалистов, причиняемый дорожному покрытию вред от проезда одного грузовика соизмерим с воздействием нескольких сотен легковых автомобилей. При этом максимальный штраф, предусмотренный законом для водителей-нарушителей, составляет всего 500 рублей.

«Понятно, что штраф 500 рублей ничего не решает. Наша ассоциация предлагает значительно увеличить штрафные санкции за нарушение запрета движения грузовиков, что будет стимулировать и частных владельцев автотранспорта, и организации соблюдать правила», – отметил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Александр Котов напомнил, что в ремонт и реконструкцию дорог государство вкладывает огромные средства. «Мы видим, как появляются качественные, безопасные, современные дороги, и, конечно, хочется, чтобы эти дороги как можно дольше находились в нормативном состоянии и служили людям», – подчеркнул спикер.

Разработанный Законодательным Собранием Вологодской области и поддержанный всеми регионами Северо-Запада законопроект предполагает увеличение административного штрафа с пятисот до четырех тысяч рублей. Законодательная инициатива будет направлена в Государственную Думу РФ.

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