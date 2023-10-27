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Культура

Пушкинский заповедник открывает фотовыставку в Торжке

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 27 октября, открывает выставку в городе Торжке (Тверская область). В экспозицию под названием «Пушкинский заповедник» включили 22 художественные фотографии, автор которых — директор музея Георгий Василевич. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Георгий Василевич. Незабудки.

Выставка посвящена памяти двух выдающихся псковичей, без которых невозможно представить ни историю псковских пушкинских мест, ни, шире, отечественную культуру. Это — первый послевоенный директор «Пушкинского уголка», музейщик Семён Гейченко и литератор Валентин Курбатов.

Фотографии, которые покажут жителям и гостям Торжка, сделаны в разные годы в Михайловском, Тригорском, Петровском, на Савкиной горке — в музее, которым Георгий Василевич, кандидат экономических наук, лауреат Государственной премии РФ, руководит с марта 1994 года.

Планируется, что выставка «Пушкинский заповедник» будет работать в Торжке до 30 ноября. Развёрнута экспозиция в Центральной городской библиотеке имени В. Ф. Кашковой — одном из наиболее значимых и популярных местных культурных центров.

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