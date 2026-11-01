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Общество

Жительница Новосокольников передала в краеведческий музей уникальную семейную реликвию

Новый экспонат пополнил накануне Дня народного единства фонд краеведческого музея Новосокольников. Местная жительница Антонина Тарасова передала в дар винтажную кружку, изготовленную в советскую эпоху на Дмитровском фарфоровом заводе (ДФЗ) в подмосковных Вербилках. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Фото: краеведческий музей в Новосокольниках

Дмитровский фарфоровый завод – одно из старейших предприятий России, ведущее свою историю с 1766 года, когда английский купец Франц Гарднер основал там мануфактуру. В советское время завод был национализирован. В 1950–1960-х годах, когда была выпущена эта кружка, предприятие переживало расцвет: фарфор из Вербилок экспонировался на всемирных выставках и получал высокие награды, а в штате работало до трёх тысяч мастеров. В те годы фарфор перестал быть достоянием только аристократии и стал частью быта миллионов советских семей.

Для дарительницы эта кружка связана с самым дорогим ей человеком: она принадлежала её маме, Маланье Храпуновой.

«Прошло уже много лет, как мамы нет с нами, но когда беру эту кружку в руки, я чувствую, что она до сих пор хранит тепло её рук. Я долго думала, где её место. Дома она будет просто стоять в шкафу, а здесь, в музее, её историю увидят сотни людей. Пусть мамины доброта и тепло согревают теперь весь наш город», – рассказала Антонина Тарасова.

Фото: краеведческий музей в Новосокольниках

С момента поступления в музей кружка из предмета личного пользования превратилась в музейный экспонат. Сотрудники учреждения относятся к семейным реликвиям с особой ответственностью. Хранители фондов фиксируют клеймо ДФЗ на донышке, форму изделия и оттенок глазури, а также записывают устную историю, которая теперь будет идти в неразрывной связке с предметом.

«Мы понимаем, что нам доверили не просто советскую кружку. Нам доверили часть чьей-то души, чью-то любовь. Наша задача – не просто сохранить фарфор. Мы обязаны сохранить ту эмоцию, с которой она была нам передана, чтобы через пятьдесят лет посетитель, глядя на эту простую кружку, тоже почувствовал тепло рук матери из Новосокольников», – отметила сотрудница музея Мария Долгович.

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