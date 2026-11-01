Расписание мероприятий на ноябрь опубликовали в Доме Беклешова в Пскове

18:16, 01 ноября 2026, ПАИ

Центр туризма и творческих индустрий Пскова (Дом Беклешова) опубликовал расписание мероприятий на ноябрь. Гостей ждут выставки, мастер-классы, фестиваль настольных игр и театральная постановка. Об этом ПАИ сообщили в организации.

С 29 октября по 8 ноября будет работать выставка живописи «Пересекая границы, сохраняя корни». В экспозиции представлены работы ремесленников-переселенцев, участников госпрограммы переселения из Туркменистана, Германии, Латвии и Чехии. С 30 октября по 30 ноября пройдёт персональная выставка живописи Любови Желтышевой «Притяжение».

Кроме того, по воскресеньям (1, 8, 15, 22 и 29 ноября) с 09:30 до 11:00 будут проходить встречи-выставки псковского городского клуба коллекционеров.

По вторникам (3, 10, 17 и 24 ноября) в 19:00 организуют заседания клуба путешественников в секции «Разговорный итальянский». Это регулярные встречи для практики языка и погружения в культуру Италии. Уровень подготовки — от А0 до В2.

5 и 20 ноября в 15:00 пройдёт мастер-класс «Верховая набойка». 7, 14 и 29 ноября в 12:00 гостей ждут на занятии по живописи акриловыми красками в жанрах натюрморта и пейзажа «Цветы осени». 11 ноября в 15:00 состоится мастер-класс «Эбру – искусство рисования на воде». 18 ноября в 17:00 пройдёт занятие по лепке брелока из самозастывающей глины «Державиновый обвес». 26 ноября в 17:00 участники освоят декупаж по гипсу, а 28 ноября в 14:00 изготовят открытки «Псков» в технике коллажа.

23 ноября в 15:00 покажут спектакль Анны Яковлевой из цикла «Ожившие страницы книг». Для участников СВО и членов их семей предусмотрены льготные условия. Также 21 ноября с 12:00 до 16:00 пройдёт фестиваль настольных игр «Синий кот» организации «Вечевой орден».

Количество мест на мероприятиях ограничено, предварительная запись обязательна. Записаться можно по телефону (+7 8112) 29-01-01 или в сообщении в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».