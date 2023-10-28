Три школы в Великих Луках переведены на дистанционку

15:53, 26 октября 2023, ПАИ

Три школы в Великих Луках переведены на дистанционку, сообщили корреспонденту ПАИ в администрации города.

Среди школьников зафиксированы случаи внебольничной пневмонии, рассказала ПАИ руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко. «В таких случаях по законодательству, чтобы избежать распространения заболевания, мы должны ограничить учебный процесс. Каким образом – решает администрация школы», – пояснила руководитель ведомства.

Кроме того, уже сейчас во всех школах Великих Лук введена обязательная термометрия и обработка рук санитайзером, проводится обработка помещений дезсредствами, возобновлена работа рециркуляторов воздуха.

С 28 октября все школы города уйдут на каникулы.