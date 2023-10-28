Жители Псковской области могут проверить свои знания на научно-технологическом диктанте
27 октября состоится Первый Всероссийский научно-технологический диктант, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области. Он организован в рамках 10-го Международного форума технологического развития «Технопром-2023».
Тема диктанта: наука и передовые разработки в сфере беспилотной авиации. Стать участником диктанта может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт форумтехнопром.рф в раздел «диктант», пройти предварительную регистрацию. Тестирование начнется 27 октября в 11:00.
По итогам проведения диктанта будет сформирован рейтинг его участников, а также рейтинг активности и результативности регионов России.
Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».
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