Жители Псковской области могут проверить свои знания на научно-технологическом диктанте

15:55, 26 октября 2023, ПАИ

27 октября состоится Первый Всероссийский научно-технологический диктант, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области. Он организован в рамках 10-го Международного форума технологического развития «Технопром-2023».

Тема диктанта: наука и передовые разработки в сфере беспилотной авиации. Стать участником диктанта может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт форумтехнопром.рф в раздел «диктант», пройти предварительную регистрацию. Тестирование начнется 27 октября в 11:00.

По итогам проведения диктанта будет сформирован рейтинг его участников, а также рейтинг активности и результативности регионов России.

Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».