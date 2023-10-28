Дискуссионный клуб для педагогов появится в Псковской области

17:40, 26 октября 2023, ПАИ

Дискуссионный клуб для педагогов создадут в Псковской области. Предложение о его создании губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в рамках рабочей встречи озвучил врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По его словам, основная цель площадки – объединить активных представителей педагогического сообщества, заинтересованных в повышении качества образования и престижа профессии учителя.

В состав клуба войдут региональные полуфиналисты проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также педагоги – победители и участники всероссийских и областных конкурсов профессионального мастерства. Предполагается, что заседания дискуссионного клуба будут проходить ежемесячно.

Михаил Ведерников поддержал инициативу руководителя комитета по образованию.

«Все они – неравнодушные люди, кто любит свою профессию, у кого есть чем поделиться с коллегами. Уверен, что они смогут внести конструктивные предложения и инициативы по развитию и укреплению образования Псковской области с учетом мнения профессионального сообщества», – сказал глава региона.

Отметим, что Псковскую область в финале проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят преподаватель Великолукского медицинского колледжа Нина Корнаухова, преподаватель Псковского агротехнического колледжа Вячеслав Елтунов и заведующая кафедрой дошкольного и начального образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования Ольга Дмитриева.

Финал конкурса пройдет в ноябре в Москве.