На 8,3% выросло промышленное производство в Псковской области

20:08, 26 октября 2023, ПАИ

На 8,3 % выросли объёмы промышленного производства в Псковской области в январе – сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

При расчёте индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Наибольшее увеличение производства показали отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (65,5 %). Рост также показали обрабатывающие производства (5,7 %).

Добыча полезных ископаемых снизила объёмы производства на 4,7 %, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 2,6 %.

В обрабатывающих производствах максимальные темпы прироста показали отрасли, связанные с производством мебели (74,3 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (52 %), прочих транспортных средств и оборудования (32,3 %), текстильных изделий (31,1 %), резиновых и пластмассовых изделий (28,2 %), химических веществ и продуктов (25,4 %).

Наибольшее снижение объёмов выпуска зафиксировано в производстве машин и оборудования (23,7 %), прочих готовых изделий (21,4 %), прочей неметаллической минеральной продукции (12,2 %).

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности на сумму 143,4 млрд рублей. В отгрузке преобладала доля продукции обрабатывающих производств (87,3 %).