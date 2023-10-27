Псковский рабочий потерял сознание и умер до приезда скорой помощи

22:02, 26 октября 2023, ПАИ

Работник одной из транспортных компаний региона внезапно потерял сознание на рабочем месте и умер до приезда скорой помощи, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Сообщается, что водитель, прошедший предрейсовый медицинский осмотр, находился в гараже в ожидании звонка от диспетчера с разрешением на выезд, когда вдруг потерял сознание. 53-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.