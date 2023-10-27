Псковский рабочий потерял сознание и умер до приезда скорой помощи
Работник одной из транспортных компаний региона внезапно потерял сознание на рабочем месте и умер до приезда скорой помощи, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Сообщается, что водитель, прошедший предрейсовый медицинский осмотр, находился в гараже в ожидании звонка от диспетчера с разрешением на выезд, когда вдруг потерял сознание. 53-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Обстоятельства несчастного случая выясняются.
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