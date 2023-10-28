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Общество

Почти тонну мяса сняли с продажи в Псковской области

888 килограммов мяса изъяли из оборота в Псковской области за девять месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

888 килограммов мяса сняли с продажи в Псковской области. Фото: ПАИ

С начала года специалисты исследовали 1 256 проб мясной и птицеводческой продукции. Из них 6,5 % проб не соответствовали требованиям по микробиологическим, а 8,9 % проб – по физико-химическим показателям.

Всего было проинспектировано 12 тонн мясной и птицеводческой продукции.

Проб, неудовлетворительных по санитарно-химическим, паразитологическим показателям, специалисты не выявили. Кроме того, в мясной продукции не обнаружили и ГМО, повышенного содержания антибиотиков и наличия радиоактивных веществ.

По результатам проверок из оборота было изъято 13 партий продукции массой 888 килограммов.

В ведомстве отметили, что чаще всего при обороте мясной продукции нарушаются условия хранения и сроки годности, отсутствуют маркировочные ярлыки изготовителей, также встречается продукция, не соответствующая требованиям технического регламента.

В управлении также заверили, что все виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

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