Почти тонну мяса сняли с продажи в Псковской области

10:26, 27 октября 2023, ПАИ

888 килограммов мяса изъяли из оборота в Псковской области за девять месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С начала года специалисты исследовали 1 256 проб мясной и птицеводческой продукции. Из них 6,5 % проб не соответствовали требованиям по микробиологическим, а 8,9 % проб – по физико-химическим показателям.

Всего было проинспектировано 12 тонн мясной и птицеводческой продукции.

Проб, неудовлетворительных по санитарно-химическим, паразитологическим показателям, специалисты не выявили. Кроме того, в мясной продукции не обнаружили и ГМО, повышенного содержания антибиотиков и наличия радиоактивных веществ.

По результатам проверок из оборота было изъято 13 партий продукции массой 888 килограммов.

В ведомстве отметили, что чаще всего при обороте мясной продукции нарушаются условия хранения и сроки годности, отсутствуют маркировочные ярлыки изготовителей, также встречается продукция, не соответствующая требованиям технического регламента.

В управлении также заверили, что все виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.