Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко станет гостьей программы «Анамнез»

12:08, 27 октября 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 октября, в 14:00. Собеседником ведущих станет главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

Какова обстановка в регионе с гриппом и ОРВИ? Как часто случаются осложнения? Чем ОРВИ отличается от гриппа, какая разница в лечении? Всегда ли нужно принимать антивирусные препараты? Какие главные правила нужно соблюдать, чтобы предупредить вирусные заболевания? Какими лекарствами запастись заранее? Как людям с хроническими болезнями профилактироваться в период эпидемии?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».