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Общество

Преподаватели из Эфиопии будут обучаться в ПсковГУ

Делегация из Эфиопии приехала в Псковский государственный университет в рамках проекта «Популяризация русского языка и российского образования в странах Африки». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Преподаватели из Эфиопии будут обучаться в ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В течение двух недель трое преподавателей из Африки будут обучаться по дополнительной общеобразовательной программе «Практический курс русского языка как иностранного: от языка к культуре». Цель программы – максимальное погружение в языковую и культурную среду России.

Традиционно в фойе главного корпуса ПсковГУ гостей встретил фольклорный ансамбль «Плескава». Затем делегация познакомилась с инфраструктурой вуза: в ходе экскурсии ее участники посетили лабораторию «Социогуманитарная регионика», цифровой парк, аудитории второго и третьего этажей, а также познакомились с личностями известных филологов университета.

О фольклорной практике студентов, работе ученых вуза над «Псковскими сказками» и составлении картотеки Псковского областного словаря рассказала делегации руководитель лаборатории «Социогуманитарная регионика» Наталья Большакова.

«Когда мы встречаем иностранных гостей, мы стараемся разрушить некоторые стереотипы о том, что русский язык связывается с матрешками, балалайками, самоварами. Но все гораздо сложнее, как вы понимаете, глубже, интереснее. Наша лаборатория занимается в основном словесной национальной культурой: это народные говоры и народный фольклор. Это нас, наверное, всех сближает, потому что в каждом языке есть свои региональные особенности и фольклорные традиции, которые отражают специфику народа. То же самое есть и у русских», – отметила Наталья Большакова.

Продолжился первый день в Пскове обзорной экскурсией по городу.

Завтра, 28 октября, для преподавателей из Эфиопии начнутся занятия по программе: об истории и культурном наследии Пскова расскажет доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Елена Ковалых.

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