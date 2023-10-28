В Псковской инфекционной больнице нет дефицита коечных мест

16:32, 27 октября 2023, ПАИ

Дефицита с коечными местами в Псковской областной инфекционной клинической больнице нет. Об этом заявила главный врач медучреждения, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Нагрузка увеличилась и на амбулаторное звено, и на стационар, очень серьёзная нагрузка на неотложную помощь. Количество обращений по направлению в поликлинику очень высокое. Количество госпитализации очень выросло, оборот койки очень высокий», – рассказала она.

Это связано с тем, пояснила гостья программы, что родители часто забирают ребёнка раньше положенного срока, требуют экстренно выписку. При этом экстренная выписка не всегда возможна, потому что объём обращений на сегодняшний день достаточно серьёзный. При этом коечного фонда более чем достаточно, заверила Анастасия Повторейко.

«Процент коечного фонда достаточно высок. В Великих Луках на ста койках находится 72 человека. В Пскове в двухсоткоечном корпусе находится 130 пациентов. В детском корпусе на 60 койках находится порядка 40 пациентов», – рассказала она.