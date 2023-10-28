Псковский врач объяснила, чем может быть опасен затяжной болезненный кашель без температуры
Чем опасен долгий болезненный кашель даже при отсутствии температуры, объяснила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Особенностью бактериальных инфекций может быть отсутствие высокой температуры, при этом один из симптомов – очень серьёзный, надсадный кашель, который может быть очень интенсивный, сухой. Игнорировать его не нужно. Это действительно сигнал для дополнительного обследования, как минимум для рентгенографии грудной клетки», – объяснила специалист.
Она добавила, что болезненный кашель даже без температуры может быть, например, признаком пневмонии или бронхита.
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