Псковский врач объяснила, чем может быть опасен затяжной болезненный кашель без температуры

17:00, 27 октября 2023, ПАИ

Чем опасен долгий болезненный кашель даже при отсутствии температуры, объяснила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Особенностью бактериальных инфекций может быть отсутствие высокой температуры, при этом один из симптомов – очень серьёзный, надсадный кашель, который может быть очень интенсивный, сухой. Игнорировать его не нужно. Это действительно сигнал для дополнительного обследования, как минимум для рентгенографии грудной клетки», – объяснила специалист.

Она добавила, что болезненный кашель даже без температуры может быть, например, признаком пневмонии или бронхита.