Псковичам посоветовали дополнить домашнюю аптечку ИХА-тестами

17:18, 27 октября 2023, ПАИ

Домашнюю аптечку стоит дополнить тестами на грипп и коронавирус, чтобы вовремя начать правильное лечение. Об этом заявила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко на программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Даже когда вы ждете врача, можно сделать ИХА-тест. Сейчас есть возможность. В том числе если человек настаивает на самодиагностике, самолечении – это обязательное проведение ИХА-теста на грипп и COVID», – подчеркнула она.

Врач также отметила, что сейчас в одном тесте можно определить не только наличие коронавируса или гриппа, но и определить, какой грипп – А или Б.

«Такие ИХА-тесты используются в том числе и для упрощения работы неотложной помощи в приемном отделении, они буквально через 10 минут показывают результаты. Если дома сделали такой тест и есть результат, то никакого самолечения быть не может», – подчеркнула Анастасия Повторейко.