Более 65 тысяч жителей Псковской области получают ежемесячную денежную выплату

17:49, 27 октября 2023, ПАИ

В 2023 году отделение Социального фонда России по Псковской области перечислило ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

Всего данную выплату в регионе получают 65 270 человек. Среди них – люди с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также члены семей погибших и умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, Героев СССР и РФ.

За оформлением ежемесячной денежной выплаты можно обратиться в любой территориальный офис Социального фонда, а также в МФЦ или на портал «Госуслуги».

Отделение Социального фонда России по Псковской области автоматически назначает ежемесячную денежную выплату взрослым и детям с инвалидностью. Таким образом, им не нужно подавать заявления и обращаться с документами в клиентские службы. «Необходимые для назначения сведения поступают из федерального реестра инвалидов после присвоения определённой группы инвалидности. Процедура занимает десять рабочих дней, а уведомление о назначении выплаты направляется в личный кабинет на портале госуслуг», − пояснила управляющая региональным отделением СФР Наталья Мельникова.

Если у человека несколько оснований для получения ежемесячной денежной выплаты, то он имеет право выбрать более выгодное из них. Если гражданин является пенсионером, то выплату он получает вместе с пенсией. Размер выплаты зависит от категории получателей. Например, граждане с инвалидностью первой группы получают 4 957 рублей, с инвалидностью второй группы – 3 540 рублей, с инвалидностью третьей группы – 2 834 рубля.

Получатели ежемесячной денежной выплаты также имеют право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг или его денежной компенсации. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля 2023 года составляет 1 469 рублей в месяц.

В случае возникновения вопросов псковичей просят обращаться по телефону 8 (800) 200-00-98.