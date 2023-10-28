Псковская область готовится к комплексной модернизации центров занятости
Псковская область готовится к комплексной модернизации центров занятости, заявила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
В порядок планируется привести учреждения во всех районах области. Бюджет программы насчитывает 185 млн рублей.
Дизайн-проекты и сметы планируется изготовить за счёт федеральных средств, добавила Алёна Трунова.
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27 октября 2023
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