Псковская область готовится к комплексной модернизации центров занятости

18:03, 27 октября 2023, ПАИ

Псковская область готовится к комплексной модернизации центров занятости, заявила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

В порядок планируется привести учреждения во всех районах области. Бюджет программы насчитывает 185 млн рублей.

Дизайн-проекты и сметы планируется изготовить за счёт федеральных средств, добавила Алёна Трунова.