Псковичам напомнили о поведении на дорогах в связи с изменениями погодных условий

20:28, 27 октября 2023, ПАИ

В связи с резким изменением погодных условий участникам дорожного движения напомнили о необходимости быть внимательными на дорогах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области.

«Водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами», – подчеркнули в ГИБДД.

В обязательном порядке в любое время дня и ночи следует передвигаться на машине с включёнными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях плохой видимости снижать скорость до максимально безопасной и двигаться с включёнными огнями аварийной сигнализации.

Кроме того, в Госавтоинспекции подчеркнули, что предельно внимательными водителям стоит быть при проезде мостов, железнодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках. Сконцентрироваться также необходимо и вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к зебре заранее снижать скорость.

Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок, если они не успели поменять летние шины на зимние. Смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями – это в свою очередь поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит, спасти жизни и здоровье участников дорожного движения.

С наступлением осенне-зимнего периода особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках, делающие пешеходов видимыми для водителей в тёмное время суток. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть – только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Также напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.