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Общество

Депутат Госдумы рассказал о правилах подготовки дачи к зиме

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, как правильно подготовить дачные постройки к зиме, чтобы не произошло разрыва коммуникаций и пожара, сообщает РИА Новости.

«Слейте воду из системы водяного отопления, бочек, кранов и труб, обязательно просушите их, чтобы нигде не застаивалась вода, иначе в морозный день она замёрзнет и разорвёт батареи. Сливные краны стоит оставить открытыми в нижних точках, чтобы вода вышла самотёком», – сообщил Гаврилов.

Также он отметил, что если нет планов приезжать на дачу всю зиму, можно залить в систему антифриз: он не замёрзнет и смажет отопительную систему. Если в СНТ есть общий уличный водопровод, то в день выключения воды в посёлке необходимо открыть уличные краны, чтобы зимой не разорвало трубы, сообщил депутат.

«Если в ваши планы весной не входит замена лопнувшего в морозы унитаза, слейте воду из смывного бачка и отчерпайте из перелива, а отверстие закройте пустой пластиковой бутылкой. Правильно отключите септик», – заявил Гаврилов.

Также он предложил слить воду из системы скважины, чтобы не вышли из строя насосы. Если же скважина с кессоном и оборудование водоочистки расположены в кессоне, надо утеплить на зиму крышку кессона для сохранения в рабочем состоянии всех фильтров системы очистки, добавил он.
 

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