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Общество

Эксперты составили портрет идеального водителя

К Дню автомобилиста эксперты одной из страховых компаний составили портрет самого надежного водителя.

Идеальный водитель – это автомобилист в возрасте около 40 лет и старше, который более 10 лет назад получил права и много лет ездит без аварий, рассказали специалисты. Такие автовладельцы реже всего попадают в ДТП и становятся участниками различных дорожных инцидентов.

Напротив, самая рисковая категория – это водители, которые имеют небольшой стаж, а также те, кто часто попадает в ДТП.

«Если исходить из показателей частотности (то есть, упрощенно говоря, доля клиентов, попадающих в страховое событие) нашего портфеля по моторному страхованию, то можно уверенно говорить о том, что более 80 % наших клиентов являются достаточно опытными и аккуратными», – сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие» Павел Нефедов.

Аккуратные водители хорошо понимают свои риски, и специально для таких клиентов есть линейка продуктов с ограничениями по рискам. Эти страховые продукты, с одной стороны, покрывают риски страхователя, когда он не является виновником, а с другой – покрывают такие катастрофические риски, как угон, которым тоже подвержен любой клиент. И эти риски, к сожалению, не зависят от аккуратности водителя.

Такие продукты предусматривают большие скидки к базовым тарифам, которые могут доходить до 80 % от стоимости полного каско. 

«Если говорить о том, как страховщик принимает решение об “аккуратности” того или иного клиента, то здесь существуют достаточно сложные математические модели. Могут учитываться более 100 факторов, включая семейное положение, наличие или отсутствие детей. В совокупности с иными сведениями эта информация может свидетельствовать о степени риска каждого отдельного клиента. Но взаимосвязь всех учитываемых факторов нелинейная, и здесь страховщикам на помощь приходят сложные математические модели, способные отфильтровать нелинейные связи и их взаимосвязь. Однако можно отметить ряд важных факторов, которые будут точно влиять на определение риска – это история страхования по ОСАГО (в частности, КБМ клиента), стаж и возраст», – пояснил Павел Нефедов.

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