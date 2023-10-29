До 7 ноября продлено ограничение движения на участке дороги Порхов – Успенье

17:08, 29 октября 2023, ПАИ

В связи с дорожными работами на участке км 29 + 226 – км 29 + 352 автомобильной дороги Порхов – Успенье ограничение движения транспорта продлено до 20:00 7 ноября включительно. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Объезд осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Кривец – Судома, Красные Горки – Хмелевицы, Дубровка – Дедовичи (малый объезд), а также по автомобильным дорогам Кривец – Судома, Псковская ГРЭС – Судома, Дубровка – Дедовичи, по дорогам местного значения в Дедовичах (большой объезд).