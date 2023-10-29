Борис Елкин поздравил псковичей с Днём автомобилиста

18:15, 29 октября 2023, ПАИ

С Днём автомобилиста поздравил псковичей в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«Сегодня День автомобилиста, праздник, который объединяет всех, кому близок мир автомобилей и дорог. Автомобиль дарит свободу передвижений и вместе с тем требует большой ответственности. Мастерство автомобилистов, внимание и аккуратность на дороге – залог безопасности окружающих», – написал глава Пскова.

Борис Елкин пожелал всем автомобилистам безопасных и комфортных дорог, надёжных машин и исправного транспорта, удачных поездок и интересных путешествий. Он также призвал автомобилистов быть внимательными и заботиться друг о друге на дорогах.