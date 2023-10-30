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Общество

67% псковичей уже запланировали отпуск в следующем году

Отпуск на 2024 год запланировали 67% псковичей, следует из опроса сервиса SuperJob.

67% псковичей уже запланировали отпуск в следующем году. Фото: ПАИ

Излюбленным сезоном является лето (48% опрошенных), на втором месте – весна (10%), реже горожане планируют ходить в отпуск осенью (5%) и зимой (всего 4%). 11% псковичей все равно, когда отдыхать, – они пойдут в отпуск по графику, составленному отделом кадров.

Планирующих летний отпуск среди женщин почти в 1,5 раза больше, чем среди мужчин (61 и 38% соответственно). 15% представителей сильного пола не имеют пожеланий по дате отпуска и ходят отдыхать по графику, облегчая таким образом работу кадровикам. Для сравнения: только 6% женщин не имеют предпочтений по времени отпуска.

Псковичи до 34 лет чаще более зрелых соотечественников соглашаются на отпуск по графику (14%). Отдых летом чаще планируют опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (52%).

Респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц делились планами на летний отдых и выражали готовность пойти в отпуск по графику чаще тех, кто зарабатывает больше.

Горожанам с детьми отпуск летом или весной нужен больше, чем бездетным.

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