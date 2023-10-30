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Реставраторы воссоздали первоначальный облик Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре

Продолжаются работы по реставрации и приспособлению древних подклетов Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Реставраторы воссоздали первоначальный облик Лазаревскому храму в Псково-Печерском монастыре. Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами. Реставраторы вернули зданию первоначальный облик фасадов и входов, известный по фотоматериалам.

Также специалисты воссоздали каменную ограду с решетчатыми каменными ограждениями. От нее на момент реставрации оставались только каменные ворота. Им вернули первоначальный колер.

Кроме того, реставраторы воссоздали садик, который был вокруг храма.

На данный момент завершена гидроизоляция фундаментов и подклетов церкви. Подведены инженерные коммуникации.

Также восстановлена деревянная обшивка подколокольного восьмерика.

Специалистам предстоит отреставрировать интерьеры и настенную живопись, сохранившуюся внутри храма.

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