31 октября объекты Псковского музея-заповедника закроются на санитарный день
31 октября объекты Псковского музея-заповедника закроются на санитарный день, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
В этот день будут закрыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Приказная палата Псковского кремля; Власьевская башня; Плоская башня; мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; Музей истории города Печоры; музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской.
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