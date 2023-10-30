31 октября объекты Псковского музея-заповедника закроются на санитарный день

11:11, 30 октября 2023, ПАИ

31 октября объекты Псковского музея-заповедника закроются на санитарный день, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В этот день будут закрыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Приказная палата Псковского кремля; Власьевская башня; Плоская башня; мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; Музей истории города Печоры; музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской.