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Культура

Съёмки фильма о Софье Ковалевской прошли в Великолукском районе

В Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района прошли съёмки документального фильма. Над картиной работает команда лектория «Достоевский» в рамках работы над созданием цикла фильмов о выдающихся русских учёных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Съемки фильма о Софье Ковалевской прошли в Великолукском районе. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Один фильм из цикла будет посвящён Софье Ковалевской: её научным достижениям, нелёгкой судьбе и незаурядной личности, формировавшейся в глубинке Российский империи.

Съёмочная группа приехала в Полибино, чтобы прочувствовать и передать зрителю ту атмосферу, в которой взрослела Софья Ковалевская.

Напомним, что лекторий «Достоевский» – это уникальная бесплатная современная образовательная медиатека, где в простом и интересном формате зрители могут узнать об истории, литературе и искусстве. Фильм о Софье Ковалевской выйдет на ресурсах лектория 15 января 2024 года.

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