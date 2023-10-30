Съёмки фильма о Софье Ковалевской прошли в Великолукском районе

12:18, 30 октября 2023, ПАИ

В Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района прошли съёмки документального фильма. Над картиной работает команда лектория «Достоевский» в рамках работы над созданием цикла фильмов о выдающихся русских учёных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Один фильм из цикла будет посвящён Софье Ковалевской: её научным достижениям, нелёгкой судьбе и незаурядной личности, формировавшейся в глубинке Российский империи.

Съёмочная группа приехала в Полибино, чтобы прочувствовать и передать зрителю ту атмосферу, в которой взрослела Софья Ковалевская.

Напомним, что лекторий «Достоевский» – это уникальная бесплатная современная образовательная медиатека, где в простом и интересном формате зрители могут узнать об истории, литературе и искусстве. Фильм о Софье Ковалевской выйдет на ресурсах лектория 15 января 2024 года.