Каждый четвёртый пскович после увольнения уходит по-английски – опрос

14:12, 30 октября 2023, ПАИ

Каждый четвёртый пскович после увольнения уходит по-английски. Об этом говорят данные исследования сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие представители экономически активного городского населения.

При увольнении каждый второй пскович (52 %) прощался с коллегами устно. Каждый пятый (21 %) приносил либо заказывал на работу угощение для коллег – например, пиццу, суши или торт. По рассказам 7 % опрошенных, напоследок теперь уже бывшие сослуживцы вместе ходили в клуб, бар или кафе. 4 % респондентов в свой последний рабочий день рассылали прощальные письма коллегам. Каждый четвертый пскович увольняется, ни с кем не прощаясь.

Напоследок организовывать на работе небольшое чаепитие больше свойственно женщинам (24 % против 21 % среди мужчин), походы в бар чаще устраивают мужчины (8 % против 5 % среди женщин).