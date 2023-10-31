Два новых отделения откроют в Псковской областной клинической больнице

09:41, 31 октября 2023, ПАИ

Два новых отделения откроют в Псковской областной клинической больнице для лечения и восстановления пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основной объём работ уже выполнен, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Так, в больнице откроется второе кардиологическое отделение и отделение реабилитации. В них будут помогать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предполагается как основное лечение, так и дальнейшее восстановление. Ранее территории новых отделений использовали как вспомогательные площади медучреждения.

«Наиболее тяжёлые работы мы уже выполнили. Тяжёлые работы – это замена всех инженерных коммуникаций, это и канализация, горячее и холодное водоснабжение, это восстановление системы отопления, это полная замена электрики, восстановление геометрии помещения, наливка новых полов», – рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

Он подчеркнул, что в отношении комфорта пребывания и того, как это должно быть в современном стационаре, в отделениях всё соблюдено – кровати в палатах регулируются, есть кнопки вызова медперсонала и индивидуальное освещение.

На данный момент ремонт находится на завершающем этапе. Рабочие – всего в отделении их трудится 15 – завершают окраску стен и установку света в коридорах, укладку плитки в помещениях спецназначения: процедурном кабинете, помещении для раздачи пищи и санузлах, а также работают над созданием современной душевой кабины.

«Выглядит как комната с хорошей гидроизоляцией, в которой пациента можно элементарно помыть на специальной каталке или в положении сидя, например, на кресле-каталке», – подчеркнул Евгений Панферов и добавил, что на данный момент Псковская областная клиническая больница – единственная, где обустроена подобная безбарьерная среда в стационаре.

Отмечается, что сейчас оба отделения рассчитаны на 35 коек. В течение года они расширятся до 60 – больница располагает дополнительными площадями. Планируется, что первых пациентов примут уже в течение ближайшего месяца.