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Общество

Двух лебедей приютили на подворье «Птичий дворик»

Двух лебедей привезли на подворье «Птичий дворик». Одну из птиц доставили накануне, 30 октября, сообщается в группе «Подворье. Птичий дворик. Псков» в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: скриншот с видео от подворья "Птичий дворик. Псков"

Сотрудники подворья отметили, что они приняли лебедя только потому, что за птицей наблюдали ранее. Было известно, что в южные края улетела вся лебединая семья. Птица осталась, потому что слаба. «Скорее всего, даже если взлетит и полетит один, он не долетит. В такой ситуации надо подвозить к нам как-то», – подчеркнули на подворье. 

В «Птичьем дворике» напомнили, что в случае, если лебедей пара или несколько, то это не должно вызывать опасений: «Друзья, хотим вас предупредить, что не стоит волноваться, если видите пару лебедей. Пара – это пара, соберутся еще, может, улетят, может, остановились отдохнуть. Вода еще не замёрзла, не страшно».

Отметим, на подворье живут не только птицы, но и сурикаты, енот, дикобраз, косули, страус, волки, нутрии, лисы, поросята, ослик, козы, куры, гуси, декоративные кролики и другие животные. 

На подворье существует реабилитационный центр для диких животных «Псковский ковчег», который помогают диким зверям и птицам, пострадавшим от деятельности человека и факторов природы.
 

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